Свыше 2 тысяч детей прошли реабилитацию после ковида в Подмосковье

Более 2,1 тысячи детей прошли реабилитацию после ковида в Московской области за два года. Это пациенты в возрасте от трех до 14 лет.

Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, реабилитация доступна в Научно-исследовательском клиническом институте детства.

Программа индивидуальна и подбирается под каждого ребенка Светлана Стригункова.

Реабилитацию детей, переболевших ковидом, в Подмосковье начали проводить с июля 2020 года.

Сотрудники НИКИ применяют 14 видов терапии, в том числе дыхательную гимнастику, массаж, водолечение. Курс длится 14 дней.

Например, особые упражнения помогают изменить емкость легких, улучшить кровоснабжение, восстановить правильное дыхание.

Реабилитацию проводят бесплатно по ОМС при направлении от лечащего врача.

Ранее стало известно, что почти 90 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после ковида.