Около 700 детей прошли реабилитацию после ковида в Подмосковье
Уже около 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после ковида. Для этого доступно 14 видов терапии, в том числе дыхательная гимнастика, массажи, водолечение и не только.
Как отметила директор НИКИ детства областного Минздрава Нисо Одинаева, реабилитацию проводят для детей в возрасте от трех до 14 лет.
В основе в первую очередь заложен особый вид дыхательной гимнастики. Специальные упражнения позволяют изменять емкость легких
Нисо Одинаева.
Вместе с тем реабилитация улучшает кровоснабжение и помогает восстановить дыхание.
«Другие виды терапии улучшают оздоровительный эффект. Программа индивидуальна и подбирается под каждого», — подчеркнула Одинаева.
Реабилитацию проводят бесплатно — по ОМС и при наличии направления от лечащего врача.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризацию и профосмотры.