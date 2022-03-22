Около 700 детей прошли реабилитацию после ковида в Подмосковье

Уже около 700 детей из Подмосковья прошли реабилитацию после ковида. Для этого доступно 14 видов терапии, в том числе дыхательная гимнастика, массажи, водолечение и не только.

Как отметила директор НИКИ детства областного Минздрава Нисо Одинаева, реабилитацию проводят для детей в возрасте от трех до 14 лет.

В основе в первую очередь заложен особый вид дыхательной гимнастики. Специальные упражнения позволяют изменять емкость легких Нисо Одинаева.

Вместе с тем реабилитация улучшает кровоснабжение и помогает восстановить дыхание.

«Другие виды терапии улучшают оздоровительный эффект. Программа индивидуальна и подбирается под каждого», — подчеркнула Одинаева.

Реабилитацию проводят бесплатно — по ОМС и при наличии направления от лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризацию и профосмотры.