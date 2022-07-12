Почти 90 тысяч человек прошли диспансеризацию после ковида в Подмосковье
Около 90 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида. Она доступна в областных поликлиниках.
Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, коронавирус — причина многих тяжелых осложнений.
Даже если болезнь протекала легко, она могла вызвать тромбозы, патологии органов дыхания, системы кровообращения
Светлана Стригункова.
Сначала выполняют биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки, измеряют кислород в крови.
На второй этап пациента отправят, если это потребуется. Там уже сделают компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен и Эхо-КГ.
Диспансеризация доступна всем желающим. Достаточно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или записаться через «Госуслуги» Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал меры поддержки врачей в Московской области.