Почти 90 тысяч человек прошли диспансеризацию после ковида в Подмосковье

Около 90 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида. Она доступна в областных поликлиниках.

Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, коронавирус — причина многих тяжелых осложнений.

Даже если болезнь протекала легко, она могла вызвать тромбозы, патологии органов дыхания, системы кровообращения Светлана Стригункова.

Сначала выполняют биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки, измеряют кислород в крови.

На второй этап пациента отправят, если это потребуется. Там уже сделают компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен и Эхо-КГ.

Диспансеризация доступна всем желающим. Достаточно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или записаться через «Госуслуги» Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал меры поддержки врачей в Московской области.