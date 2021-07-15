Еще 1,2 тысячи детей из Подмосковья бесплатно отдохнут в лагерях Крыма и Краснодарского края
Во время третьей смены в лагерях Краснодарского края и Крыма бесплатно отдохнут еще свыше 1,2 тысячи детей из Подмосковья. Это ребята из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. В лагерях на Черноморском побережье стартовала третья смена, отметила она.
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Во время третьей смены ребята отправятся в Анапу, Евпаторию и Туапсе.
«Различными формами отдыха в 2021 году планируем охватить свыше 440 тысяч детей», — добавила Каклюгина.
Она напомнила родителям о том, что можно будет вернуть 50% стоимости самостоятельно приобретенной до 25 мая путевки.
«Для этого необходимо лишь заполнить заявление на портале госуслуг и приложить к заявлению скан образца договора», — объяснила Каклюгина.
Вернут 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.