Еще 1,2 тысячи детей из Подмосковья бесплатно отдохнут в лагерях Крыма и Краснодарского края

Во время третьей смены в лагерях Краснодарского края и Крыма бесплатно отдохнут еще свыше 1,2 тысячи детей из Подмосковья. Это ребята из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. В лагерях на Черноморском побережье стартовала третья смена, отметила она.

В период летней оздоровительной кампании по бесплатным путевкам на море отдохнут 10 тысяч детей из Подмосковья Ирина Каклюгина.

Во время третьей смены ребята отправятся в Анапу, Евпаторию и Туапсе.

«Различными формами отдыха в 2021 году планируем охватить свыше 440 тысяч детей», — добавила Каклюгина.

Она напомнила родителям о том, что можно будет вернуть 50% стоимости самостоятельно приобретенной до 25 мая путевки.

«Для этого необходимо лишь заполнить заявление на портале госуслуг и приложить к заявлению скан образца договора», — объяснила Каклюгина.

Вернут 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.