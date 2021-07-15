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    15 июля 2021, 10:07

    Еще 1,2 тысячи детей из Подмосковья бесплатно отдохнут в лагерях Крыма и Краснодарского края

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Во время третьей смены в лагерях Краснодарского края и Крыма бесплатно отдохнут еще свыше 1,2 тысячи детей из Подмосковья. Это ребята из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

    Еще 1,2 тысячи детей из Подмосковья бесплатно отдохнут в лагерях Крыма и Краснодарского края | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. В лагерях на Черноморском побережье стартовала третья смена, отметила она.

    В период летней оздоровительной кампании по бесплатным путевкам на море отдохнут 10 тысяч детей из Подмосковья

    Ирина Каклюгина.

    Во время третьей смены ребята отправятся в Анапу, Евпаторию и Туапсе.

    «Различными формами отдыха в 2021 году планируем охватить свыше 440 тысяч детей», — добавила Каклюгина.

    Она напомнила родителям о том, что можно будет вернуть 50% стоимости самостоятельно приобретенной до 25 мая путевки.

    «Для этого необходимо лишь заполнить заявление на портале госуслуг и приложить к заявлению скан образца договора», — объяснила Каклюгина.

    Вернут 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.