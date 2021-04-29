Семьи смогут получить кешбэк за отдых в детских лагерях Подмосковья. Условия простые

Подмосковье стремится к тому, чтобы как можно больше детей в возрасте от семи до 15 лет побывали в летних лагерях. Теперь на путевке можно сэкономить, так как с 20 мая будет действовать кешбэк в размере 50%. «360» рассказывает, как получить его.

Лето для детей

В Подмосковье живут примерно 720 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. Зачастую родители в качестве летнего отдыха для школьников выбирают лагеря. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская заявила, что власти региона хотят сделать лагерный досуг максимально приятным для детей. Но сначала нужно позаботиться о том, чтобы как можно большее число детей в эти лагеря попали.

Мы ставим себе задачу, что, конечно, больше половины из них должны быть оздоровлены в детских лагерях, причем за счет всех источников. Это включая средства родителей, когда ребенок едет на отдых вместе с мамой и папой Ирина Фаевская.

Особое внимание Фаевская предложила уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации — таких 82 тысячи. И в первую очередь власти Московской области позаботятся об этой категории и обеспечат отдыхом как минимум 47 тысяч из 82.

По словам Фаевской, подмосковные лагеря совокупно могут принять почти 24 тысячи человек в смену. То есть каждую смену должна быть «полная посадка».

Как получить кешбэк по путевке в лагерь

Согласно решению президента России Владимира Путина, все родители, отправляющие детей в лагерь, имеют право вернуть половину стоимости путевки.

В Подмосковье условия такие:

— программа кешбэка стартует с 20 мая и действует до конца 2021 года;

— семьи, купившие путевку до 20 мая, не смогут вернуть часть стоимости;

— оплатить поездку нужно по карте платежной системы «Мир»;

— длительность отдыха должна составить минимум одну смену;

— минимальная цена путевки не ограничена.

Если все оформлено правильно, 50% от заплаченных денег вернутся на карту «Мир» в течение пяти дней.

Лагеря Подмосковья

Московская область в плане детского туризма хороша тем, что в ней много лагерей на любой вкус. Организации уже начали публиковать свои предложения на летний отдых для школьников, вот некоторые из них.

«Вымпел»

Адрес: Клинский городской округ, 76 километров от МКАД по Ленинградскому шоссе.

Детский оздоровительный лагерь «Вымпел» уже принимает заказы. Он предлагает 25-метровый бассейн, спортзал, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, тематические смены, лазертаг, пенные дискотеки. Более того, в центре есть даже баня.

Вокруг лагеря огромный лес. На территории находятся 15 благоустроенных корпусов с просторными холлами. В одной комнате живут три-пять детей. Санузлы, душевые и раковины расположены в корпусах на этажах.

Лагерь предоставляет пятиразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин и сонник.

Ближайшая смена в «Вымпеле» состоится с 1 по 21 июня. Лагерь принимает детей от шести до 15 лет включительно.

«Дружба»

Адрес: Пушкинский городской округ, 38 километров от МКАД по Ярославскому шоссе.

Лагерь «Дружба» готов принять детей в возрасте от шести до 18 лет уже с 29 мая и устроить им отдых до 18 июня. В комнатах живут по три-пять человек, в холле есть холодильники, телевизоры, музыкальные центры, кулеры. На каждом этаже корпуса есть радио, которое ведут сами отдыхающие ребята.

Питание пятиразовое, причем работает по принципу шведского стола. Лагерь расположен на берегу реки Скалбы, а вокруг корпуса лес. Другие преимущества лагеря: два бассейна (открытый и крытый), спортивные площадки (баскетбол, волейбол, футбол, гольф, теннис, дорожка для легкой атлетики). Также «Дружба» предлагает актовый зал, танцпол.

EnglishFun & LevelUp

Адрес: деревня Мансурово Истринского городского округа, база отдыха «Красная гвоздика».

Если хочется отправить ребенка в языковой лагерь, то в Истринском городском округе есть EnglishFun & LevelUp. Первая смена начинается 1 июня и продлится до 12 июня. Главной целью лагерь ставит повышение уровня разговорного английского языка.

В каждой комнате могут жить максимум четыре человека. Питание трехразовое. В лагере есть бассейн, спортивное поле, зал для занятий физической культурой, а вокруг лес.

Для более комфортного изучения английского, педагоги используют музыку, кино и рисование. То есть задействуют все органы восприятия. Во время смены дети смогут вести дебаты, смотреть фильмы, делать проекты, заниматься спортом — естественно, все на английском. Те школьники, чей уровень знания языка низкий, после смены научатся говорить на иностранном языке.