Бесплатные путевки на море дали 5 тысячам детей в трудной жизненной ситуации из Подмосковья

Свыше пяти тысяч детей из Подмосковья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть на море этим летом бесплатно. Они отправятся на Черноморское побережье.

Это подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, первая смена уже стартовала.

На отдых по бесплатным путевкам отправились свыше 1,2 тысячи наших ребят Ирина Каклюгина.

Она добавила, что всего организуют четыре смены. В этом году наполняемость детских лагерей выросла с 50% до 75%.

«В 2020-м дети отдыхали только на территории Подмосковья, а в этом возобновили поездки на Черноморское побережье», — напомнила Каклюгина.

А уже сейчас ребята отправились отдыхать в Туапсе и Анапу.

«На лето у нас большие планы: различными формами отдыха в этом году будет охвачено более 443 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет», — добавила Каклюгина.

При этом, по ее словам, около 46 тысяч ребят — дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.