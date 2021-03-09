Около 1,4 тысячи человек привились от ковида в МФЦ Подмосковья за один день

Прививки от коронавируса в пунктах при подмосковных МФЦ сделали около 1,4 тысячи человек за день, 5 марта. Для этого работали выездные бригады.

Мобильные пункты вакцинации развернули в 25 подмосковных офисах «Мои документы». Они работали, например, в Одинцове, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Чехове и не только.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что предварительная запись не требовалась.

Это достаточно удобный формат вакцинации. Жители приходят решить привычные дела, а заодно могут позаботиться о своем здоровье Светлана Стригункова.

В 25 МФЦ Подмосковья такой день вакцинации организовали во второй раз. Первый был 12 февраля, а повторный — ровно спустя 21 день, чтобы жители смогли прийти на заключительный этап прививки «Спутником V».

Адреса всех пунктов вакцинации в Подмосковье можно найти на интерактивной карте.