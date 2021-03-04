Жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в МФЦ 5 марта

Мобильные пункты вакцинации разместят рядом с МФЦ Подмосковья 5 марта. Прививки от коронавируса можно будет сделать в 25 таких точках. Предварительная запись не потребуется.

Около офисов «Мои документы» разместят передвижные пункты. Часть из них будет работать и внутри самих зданий. Это отметил глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

Три недели назад за день работы мобильных точек в МФЦ прививку сделали более тысячи человек. А 5 марта они смогут пройти второй этап вакцинации в тех же комплексах Максим Рымар.

При этом те, кто еще не привился, смогут сделать это 5 марта без предварительной записи. Мобильные комплексы будут работать с 8:00 до 20:00. Каждого пациента осмотрит терапевт.

Для прививки с собой потребуется паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Через 21 день после первого введения «Спутника V» надо сделать повторный укол. В пункте вакцинации предложат место и время для записи.

Список всех мобильных пунктов вакцинации в МФЦ доступен по ссылке.