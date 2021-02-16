Более тысячи человек привились от ковида в МФЦ Подмосковья за день

Прививки от коронавируса в пунктах при подмосковных МФЦ сделали 1005 человек за день. Для этого в центрах «Мои документы» работали выездные бригады.

Мобильные пункты вакцинации в МФЦ Подмосковья развернули 12 февраля. Такие площадки предусмотрели в 25 офисах.

Наибольшую популярность получил пункт в Домодедове — здесь привились 127 человек. Следом идут Волоколамск и Видное. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи МО Максим Рымар.

А через 21 день пациентам нужно будет там же пройти второй этап вакцинации. Напоминание о прививке придет по СМС Максим Рымар.

Он уточнил, что вакцинацию организовали без предварительной записи. Жители смогли получить необходимые им услуги в МФЦ и при желании сделать прививку.

Всего в Московской области сегодня работает свыше 190 пунктов вакцинации от коронавируса.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.