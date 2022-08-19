Турниры по дворовому футболу пройдут в Подмосковье в августе

Любительские футбольные команды Подмосковья поборются за победу на турнире «Короли коробок». Отборочные этапы пройдут с 20 по 28 августа для участников 13-16 лет. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Команды будут содержать по четыре спортсмена-любителя, а длительность матча составит пять минут «грязного времени» или до двух забитых мячей в одни ворота. Сыграть смогут те, кто участвовал в премьер-группе и первой группе первенства региона по футболу, а также клубной и первой лиге первенства Москвы.

Футболисты сразятся в Балашихе, Химках и Люберцах 20 августа, в Одинцове и Коломне — 26 августа, Щелкове и Красногорске — 27 августа и в Подольске — 28 августа. Суперфинал пройдет в Красногорске 3 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки, стадионы и футбольные поля.