Турнир «Самый сильный на селе» пройдет в Балашихе 30 июля

Самого сильного на селе впервые определят в Подмосковье. Турнир по силовому экстриму состоится 30 июля в Балашихе — принять участие в нем смогут все желающие старше 18 лет, прописанные в сельской местности.

Участники будут соревноваться в переносе коромысла, перетягивании каната, удержании гири, метании мешка и других дисциплинах. Глава Минсельхоза Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что цель мероприятия — поощрить здоровый образ жизни и активные занятия спортом, а также поддержать культурные ценности.

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие организуют по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Турниры пройдут в 35 регионах страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье этим летом.