Губернатор Воробьев рассказал, какие летние спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье

Спортивные мероприятия самой разной направленности проходят в Московской области. Это велогонки, и детские хоккейные соревнования, и шахматные турниры. В Подмосковье регулярно проводят матчи легенды футбола. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.

«Мы видим большой запрос на велогонки. И ребята, которые проводят их, дальше собираются это направление развивать. У нас 23 июля шахматный турнир — это тоже популярно. Сергей Карякин (российский шахматист, гроссмейстер — прим. ред.) будет его открывать и участвовать в нем. В августе у нас для ребят Кубки Александра Овечкина [по хоккею] и Игоря Акинфеева — для футболистов», — перечислил губернатор Воробьев.

Он добавил, что Кубок объединяет около 20–30 команд из разных регионов. Дети от 12 лет приезжают в Подмосковье и соревнуются в футболе и хоккее, что позволяет профессиональным школам, самим ребятам и их родителям оценить уровень мастерства юных игроков. Власти Подмосковья считают важными такие мероприятия, помогающие вовлечь детей в «общение, воспитание, игру», подчеркнул Андрей Воробьев.

Он напомнил, что легенды футбола — игроки «Спартака», «Динамо», члены сборной России прошлых лет — провели в регионе с десяток матчей, и в них участвуют как мальчики, так и девочки. Ветераны футбола работают с ребятами «с удовольствием, от души».

«Я это по себе помню, когда к нам в Сибирь приезжала какая-то признанная звезда — Ирина Роднина или Владимир Перетурин. Рассказывали о спорте больших достижений. Когда ты видишь кумира, человека, который владеет предметом и может тебе что-то подсказать, ты можешь с ним познакомиться, задать вопросы, то эта коммуникация и общение имеют большое значение», — поделился губернатор Московской области.

Он отметил, что участники мероприятия должны «четко понимать, куда, когда, как, за сколько ехать, за сколько резервировать то или иное место».