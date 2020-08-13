Цветное мороженое стали производить на заводе в Долгопрудном. Десерт попробуют в Китае

Десерт начнут экспортировать в Китай — договор уже подписали. Уникальность мороженого отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Компания никогда не стоит на месте. Она постоянно экспериментирует с рецептурами и составами. Новая линия — это микс нескольких вкусов. На одной палочке привычного эскимо новая оригинальная форма Андрей Разин.

Предприятие стремится сохранить вкус детства, а в основу своего производства выбирает натуральные продукты. Мороженое здесь упаковывают в фольгу вручную, придавая значение деталям.

Сегодня на заводе трудятся около 600 человек. Сохранить рабочие места удалось даже в условиях пандемии. На фабрике выпускают более ста видов мороженого и молочную продукцию, известную в стране и за рубежом. Об этом рассказал зампред правительства региона Вячеслав Духин.

Это проект очень смелых предпринимателей. Они вышли с новым брендом на рынок, где присутствуют мировые тяжеловесы, у которых десятки миллионов долларов во всем мире на маркетинг. С ними сложно конкурировать, но коллеги сделали вкусный продукт, который у всех на слуху Вячеслав Духин.

И сегодня губернатор вместе с совладельцем группы компаний Тиграном Матиняном нажали на символическую кнопку запуска новой линии мороженого.

Компания «Чистая Линия» — лидер рынка московского региона по объему продаж. Ее основали в 2001 году, но за это время бренд стал популярным не только в России.

Завод экспортирует свое мороженое в Китай, Киргизию, Израиль, Казахстан. Оно поставило новую цель — расширяться дальше. На одной территории построят новый завод и логистический центр. Работой обеспечат еще около трех тысяч человек.

Подмосковье — номер один по производству мороженого в стране и номер шесть по его экспорту. И, конечно, мы оберегаем тех, кто позволяет таких показателей достигать Вячеслав Духин.

Мороженое выпускают десять предприятий Подмосковья. Среди них лидирует компания «Чистая линия» из Долгопрудного. Она произвела 16 тысяч тонн десерта в прошлом году и увеличивает показатель.

Область заняла первое место в России и по экспорту шоколадных изделий, какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.

Кроме того, Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. Ее преимущественно поставляют в США и страны СНГ.