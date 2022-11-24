Подмосковье 24 ноября 2022, 13:31 Цикл поэтических вечеров начнется в Горках Ленинских в декабре

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» возрождает традицию творческих вечеров. О цикле предстоящих вечеров рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В дореволюционной России были популярны журфиксы. Это регулярные приемы гостей, которые проходили по определенным дням недели в домах и усадьбах. В современном прочтении журфиксы превратились в творческие вечера, но их принципы остались те же.

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Главным героем каждого вечера в музее-заповеднике «Горки Ленинские» станет один из поэтов-современников, который не только прочтет свои стихи, но и проведет творческую встречу и ответит на вопросы аудитории.

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Поэтические вечера будут проходить в камерной атмосфере южного флигеля усадьбы. Откроется цикл 3 декабря встречей с победителем I Всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов», обладателем титула «Голос нашего времени» поэтом Марией Ватутиной.

Следующим гостем «Поэтических Горок» 24 декабря станет поэт, эссеист, прозаик Дмитрий Воденников. Он представит программу «Рождественские чтения в Горках». Стихи поэта переводились на английский, немецкий, французский, польский, чешский языки.

Декламация стихов в авторском исполнении и диалог с поэтами познакомит зрителей с разными направлениями современной литературы. Такие встречи призваны расширять культурные горизонты.

Московской Губернский театр 24 и 25 ноября представит вторую премьеру сезона — комедию об очень разборчивом женихе. В битве за семейное счастье сойдутся невесты 60+. Кого из них предпочтет Иван Кузьмич? Билеты на спектакль можно приобрести с помощью «Пушкинской карты».

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