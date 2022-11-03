Премьеру сезона представят в Московском губернском театре 24 и 25 ноября | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 16:35 Премьеру сезона представят в Московском губернском театре 24 и 25 ноября Unsplash

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Вторую премьеру сезона представит Московский Губернский театр. Комедию «Женитьба. Почти по Гоголю» зрители смогут увидеть 24 и 25 ноября.

Пьесу, по которой поставили спектакль, заказали специально для артистов старшего возраста.

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«В нашей труппе много замечательных актрис старшего поколения, достойных больших интересных ролей. В новом спектакле фактически у каждого — центральная роль. Здесь сплелись знакомый сюжет и колоритные, обаятельные персонажи, за судьбой которых будет интересно следить зрителям разных поколений», — рассказал худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.

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Гоголевская история почти повторяется в новой постановке, только действие происходит уже в наши дни. Дамы почтенного возраста пытаются заполучить единственного жениха, который никак не может определиться, какая из претенденток — та самая.

В битве за семейное счастье сойдутся невесты 60+ разного темперамента и взглядов на жизнь. Кого из них предпочтет Иван Кузьмич, зрители узнают на премьере спектакля.