Подмосковье 24 ноября 2022, 10:37 Более 325 тысяч «Пушкинских карт» оформили в Подмосковье с 2021 года

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Проект «Пушкинская карта» активно развивается в Подмосковье, каждый месяц привлекая новые учреждения культуры и искусства. С начала года более 325 тысяч молодых жителей региона стали обладателями пластика, позволяющего бесплатно посещать музеи, театры и кино.

Как уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, наибольшим спросом у старших школьников и студентов пользуются спектакли, концерты и кино. На сегодняшний день в афише мероприятий доступны к заказу по «Пушкинской карте» 346 кинопоказов.

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«К программе подключились уже 334 организации культуры Подмосковья. В афише размещено более 1350 актуальных мероприятий», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В 2022 году с помощью программы в регионе продано почти 184 тысячи билетов, из них 71 тысяча — в кино.

Специальная банковская карта предназначена для молодых людей от 14 до 22 лет. Ей можно оплачивать только покупку билетов на культурные мероприятия в любой точке России. Деньги на карту отправляет государство.

Московской Губернский театр 24 и 25 ноября представит вторую премьеру сезона — комедию по пьесе современного драматурга Андрея Леонова об очень разборчивом немолодом женихе. В битве за семейное счастье сойдутся невесты 60+ разного темперамента и взглядов на жизнь. Кого из них предпочтет Иван Кузьмич, зрители узнают на премьере спектакля. Билеты можно приобрести с помощью «Пушкинской карты».

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