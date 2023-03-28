28 марта 2023, 17:27
Цифровые МФЦ открыли еще в двух библиотеках Подмосковья
Новый цифровые точки МФЦ заработали в библиотеках в Долгопрудном. Там жители могут получить доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровые зоны открыли в библиотеках на Дирижабельной и Спортивной улицах. Они будут работать с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.
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«Когда открываются цифровые МФЦ, в первую очередь мы рассчитываем помочь пожилым жителям Подмосковья. Чаще всего именно у них возникают сложности при работе на компьютере», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Обратиться в центры могут все желающие, при необходимости им помогут консультанты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Долгопрудный
МФЦ
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