Подмосковье 28 марта 2023, 17:27 Цифровые МФЦ открыли еще в двух библиотеках Подмосковья

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Новый цифровые точки МФЦ заработали в библиотеках в Долгопрудном. Там жители могут получить доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровые зоны открыли в библиотеках на Дирижабельной и Спортивной улицах. Они будут работать с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

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«Когда открываются цифровые МФЦ, в первую очередь мы рассчитываем помочь пожилым жителям Подмосковья. Чаще всего именно у них возникают сложности при работе на компьютере», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Обратиться в центры могут все желающие, при необходимости им помогут консультанты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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