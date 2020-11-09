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    09 ноября 2020, 15:22

    Цифровой контроль установили над 5 млн объектов Подмосковья за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Цифровой контроль установили над пятью миллионами объектов Подмосковья за год. Это значит, что цифровые сервисы позволяют отслеживать нарушения, связанные, например, со свалками и стройками. Для наблюдения за порядком действует мобильное приложение «Проверки Подмосковья».
    Цифровой контроль установили над 5 млн объектов Подмосковья за год

    Пять миллионов объектов внесли в единую систему контроля. По цифровым сервисам отслеживают сразу несколько направлений, сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

    Мы ведем в Подмосковье 46 видов контроля: экологический, земельный, контроль объектов культурного наследия, жилищный и не только. Чтобы сделать такие процессы прозрачными и снизить административную нагрузку на бизнес, контрольно-надзорную деятельность перевели в цифровой вид

    Максим Рымар.

    По его словам, онлайн-сервисы помогают контролировать уборку более чем 700 несанкционированных свалок и узнавать индексы COVID-безопасности на шести тысячах строек.

    Благодаря мобильному приложению «Проверки Подмосковья» во всех городских округах инспекторские рейды организуют по чек-листам, а нарушения фотографируют. Работают свыше 1,2 тысячи специалистов.

    По итогам 2019 года Московская область стала лидером страны по внедрению контрольно-надзорной деятельности.