Цифровой контроль установили над 5 млн объектов Подмосковья за год

Пять миллионов объектов внесли в единую систему контроля. По цифровым сервисам отслеживают сразу несколько направлений, сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Мы ведем в Подмосковье 46 видов контроля: экологический, земельный, контроль объектов культурного наследия, жилищный и не только. Чтобы сделать такие процессы прозрачными и снизить административную нагрузку на бизнес, контрольно-надзорную деятельность перевели в цифровой вид Максим Рымар.

По его словам, онлайн-сервисы помогают контролировать уборку более чем 700 несанкционированных свалок и узнавать индексы COVID-безопасности на шести тысячах строек.

Благодаря мобильному приложению «Проверки Подмосковья» во всех городских округах инспекторские рейды организуют по чек-листам, а нарушения фотографируют. Работают свыше 1,2 тысячи специалистов.

По итогам 2019 года Московская область стала лидером страны по внедрению контрольно-надзорной деятельности.