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    27 октября 2020, 10:05

    Мобильное приложение поможет следить за качеством земельных работ в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Взять на контроль земельные работы и благоустройство территорий после их завершения в Московской области поможет приложение «Проверки Подмосковья». Прежде всего оно позволит снизить число жалоб от жителей. Все участки начнут фотографировать до и после проведения работ, чтобы убедиться в их надлежащем состоянии.
    Мобильное приложение поможет следить за качеством земельных работ в Подмосковье

    Каждый месяц в Подмосковье выдают порядка тысячи ордеров на работы с землями. Но не всегда подрядчики оставляют после себя участки в надлежащем состоянии.

    Минимизировать такие ситуации поможет цифровой контроль в приложении «Проверки Подмосковья». Об этом сообщил министр государственного управления региона Максим Рымар.

    Муниципалитеты будут фиксировать состояние территории до и после проведения работ. Сами работы не могут быть приняты до тех пор, пока территорию не приведут в надлежащий вид

    Максим Рымар.

    Специалистам администраций округов Подмосковья потребуется сфотографировать все территории до и после работ. В мобильном приложении будут фиксироваться не только снимки, но и адреса.

    Как это работает

    Затем система автоматически передаст фотографии инспекторам Госадмтехнадзора, чтобы им можно было убедиться в порядке на участках. Они проверят, например, не повреждены ли деревья и уже существующие сооружения.

    Инспекторы посмотрят, ограждены ли эти территории, есть ли на них указатели и таблички о проведении работ. Когда подрядчики все выполнят, им потребуется убрать с дорог, тротуаров и газонов грунт или следы от машин.

    Если обнаружат нарушения, проверяющие приедут на место. Так, рейды помогут оперативно реагировать на жалобы от жителей и сократить их количество.