Мобильное приложение поможет следить за качеством земельных работ в Подмосковье

Каждый месяц в Подмосковье выдают порядка тысячи ордеров на работы с землями. Но не всегда подрядчики оставляют после себя участки в надлежащем состоянии.

Минимизировать такие ситуации поможет цифровой контроль в приложении «Проверки Подмосковья». Об этом сообщил министр государственного управления региона Максим Рымар.

Муниципалитеты будут фиксировать состояние территории до и после проведения работ. Сами работы не могут быть приняты до тех пор, пока территорию не приведут в надлежащий вид Максим Рымар.

Специалистам администраций округов Подмосковья потребуется сфотографировать все территории до и после работ. В мобильном приложении будут фиксироваться не только снимки, но и адреса.

Как это работает

Затем система автоматически передаст фотографии инспекторам Госадмтехнадзора, чтобы им можно было убедиться в порядке на участках. Они проверят, например, не повреждены ли деревья и уже существующие сооружения.

Инспекторы посмотрят, ограждены ли эти территории, есть ли на них указатели и таблички о проведении работ. Когда подрядчики все выполнят, им потребуется убрать с дорог, тротуаров и газонов грунт или следы от машин.

Если обнаружат нарушения, проверяющие приедут на место. Так, рейды помогут оперативно реагировать на жалобы от жителей и сократить их количество.