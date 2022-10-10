Подмосковье 10 октября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев Губернатор Воробьев: центры поддержки семей мобилизованных появятся в Подмосковье Пресс-служба Губернатора Московской области

Читать 360tv в

Центры внимания и заботы о семьях мобилизованных появятся в Московской области. Там жители смогут получить ответы на волнующие вопросы и помощь, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша стратегическая задача, чтобы каждый глава имел центр внимания и заботы и в случае возникновения вопросов, мы должны умно и гибко реагировать», — отметил глава региона.

Реклама

Дети мобилизованных жителей региона смогут попасть в детский сад без очереди и получить бесплатные обеды в школе. Также солдаты получат кредитные каникулы и единовременные выплаты 200 тысяч рублей, которые начнут поступать на счета бойцов уже на этой неделе.

Реклама

Воробьев добавил, что центры откроются до конца этой недели. Там жители смогут получить внимание, заботу и ответы на вопросы в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

0 0 0 0 0 0