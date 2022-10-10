Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев | 360°

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Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев

Губернатор Воробьев: центры поддержки семей мобилизованных появятся в Подмосковье

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Центры внимания и заботы о семьях мобилизованных появятся в Московской области. Там жители смогут получить ответы на волнующие вопросы и помощь, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша стратегическая задача, чтобы каждый глава имел центр внимания и заботы и в случае возникновения вопросов, мы должны умно и гибко реагировать», — отметил глава региона.

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Дети мобилизованных жителей региона смогут попасть в детский сад без очереди и получить бесплатные обеды в школе. Также солдаты получат кредитные каникулы и единовременные выплаты 200 тысяч рублей, которые начнут поступать на счета бойцов уже на этой неделе.

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Воробьев добавил, что центры откроются до конца этой недели. Там жители смогут получить внимание, заботу и ответы на вопросы в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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