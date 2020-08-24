«Помогают увидеть проблемные точки». Работу центров управления регионом проверили в Рузе и Можайске

По поручению губернатора она проконтролировала, как центры отрабатывают поступающие заявки жителей. Проверки прошли при участии глав городских округов.

Вместе с коллегами мы наблюдали за работой центров управления регионом. Там происходит сбор, администрирование и решение вопросов жителей. Руководители округов могут увидеть проблемные точки, оперативно отреагировать на запросы граждан Екатерина Зиновьева.

Сами центры открыли в сентябре 2019 года. Там проводят работу по четырем направлениям: «ЖКХ и энергетика», «Образование», «Дороги» и «Здравоохранение».

Руза

В рузский центр управления регионом каждый месяц поступает порядка 600 обращений. Чаще всего они связаны с содержанием дорог и дворов, а также с мусором.

Министр вместе с главой Рузы Николаем Пархоменко проверили состояние двора в Демократическом переулке — здесь в ремонте нуждается детская площадка. Они также побывали на Рябиновой улице, жители которой просили улучшить дорогу.

Осмотрели и Георгиевский пруд. В 2019 году вблизи него провели комплексное благоустройство.

Можайск

В можайском центре управления регионом принимают около 400 обращений в месяц. Больше всего жителей волнует ремонт дорог, устройство уличного освещения и контейнерных площадок.

Министр и глава округа Дмитрий Абаренов проверили, как идет комплексное благоустройство дворов на улицах 20 января, Мира и Полосухина. Здесь установили две новые детские площадки — они отвечают всем нормам безопасности. Сделали спортивную и всесезонную площадки для занятий воркаутом.

Уже после выполнения работ в этих дворах появятся комфортные парковые зоны с новыми пешеходными дорожками, лавочками и освещением.