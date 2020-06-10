«Где „цифра“, там растет эффективность»: Андрей Воробьев рассказал о работе ЦУР и цифровизации Подмосковья

Центр управления регионом (ЦУР) позволяет эффективно контролировать и следить за работой всех систем в Подмосковье. Власти региона в будущем планируют максимально избавиться от бумажной волокиты при оказании людям государственных, муниципальных и других услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на президентском совещании по связи и IT-индустрии. Он рассказал Владимиру Путину, как сейчас обстоят дела с цифровизацией в регионе и куда Московская область будет двигаться в этой сфере.

Как работает ЦУР?

«Во-первых, для нас было жизненно важно защититься перед вами, как работают системы. Они там самые разные: и контроль за реализацией нацпроектов, и как убирается мусор, обучение, здравоохранение», — отметил губернатор Московской области.

Он подчеркнул, что благодаря централизованной работе, в регионе растет качество услуг. В качестве примера Андрей Воробьев привел аппараты КТ и МРТ, которыми после внедрения цифрового контроля стали пользоваться все больше жителей Подмосковья.

«Поэтому везде, где „цифра“, эффективность растет и качество управления и качество услуг для человека становится совершенно другим — более комфортным», — отметил глава региона.

В Московской области полностью наладили работу системы безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и начали внедрять умную платежку за услуги ЖКХ. Она позволит обеспечить полную прозрачность и избежать несправедливости при начислении платы за коммуналку.

Что ждет Московскую область в будущем?

В планах у властей региона дальнейшая цифровизация всех государственных и муниципальных услуг.

«Например, чтобы сейчас получить человеку инвалидную коляску, ему нужно сдать порядка шести документов в бумаге, чтобы в Фонде социального страхования получить эту коляску. В принципе, в одно касание это все можно делать автоматически», — рассказал Воробьев.

С подобной проблемой сталкиваются и родители, которым нужно оформить ребенка в школу. Для этого людям приходится лично приходить в учебное заведение, хотя сделать это можно дистанционно. Руководство региона совместно с правительством России сейчас проводит активную работу по изменению законодательных нормативных актов, которые позволят уйти от бумаги.

Андрей Воробьев подытожил, что двигаться вперед в направлении перехода на «цифру» нужно «совершенно спокойно, оптимизировав требования в законах и подзаконных актах».