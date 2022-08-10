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    10 августа 2022, 09:50

    Центральный парк в Пушкино благоустроят до конца августа

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Центральный парк в Пушкино откроют после благоустройства раньше запланированных сроков по просьбам жителей. Он станет доступен для посещения ко Дню города — 27 августа. Об этом сообщила депутат Госдумы, временно исполняющая обязанности руководителя приемной «Единой России» Подмосковья Алла Полякова.

    Центральный парк в Пушкино благоустроят до конца августа | Изображение 1

    Жители Пушкино обеспокоились сроками реконструкции парка. Так, Наталья Кузнецова предположила, что территорию, так любимую местными детьми, откроют только в следующем году.

    «Не у всех есть возможность отдыхать летом на даче, на свежем воздухе. Наши дети очень любят это место, некоторым больше негде гулять и играть, а скоро большой праздник — День города», — сказала женщина.

    Проблему изучила депутат Госдумы Алла Полякова. Она пригласила жительницу в парк и показала ей степень его готовности. Она рассказала, что на месте оборудуют зоны для прогулок, активного отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий. Но это не все сюрпризы, которые ждут гостей.

    «Что особенно важно, теперь в парке будут и аттракционы — об этом просило наше подрастающее поколение. Сейчас идет монтаж площадки. В этом году в парке уже будут работать 13 аттракционов для малышей и подростков, а в следующем появятся ещё пять — для ребят постарше», — рассказала Алла Полякова.

    Центральный парк в Пушкино благоустроят до конца августа | Изображение 2

    Ранее все работы в парке распределили на 2022 и 2023 годы, но по просьбам жителей сроки скорректировали и теперь он откроет двери для гостей ко Дню города, 27 августа.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства Подмосковья. По ним в регионе преобразят набережные, лесопарки и исторические центры городов.