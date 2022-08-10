Центральный парк в Пушкино благоустроят до конца августа

Центральный парк в Пушкино откроют после благоустройства раньше запланированных сроков по просьбам жителей. Он станет доступен для посещения ко Дню города — 27 августа. Об этом сообщила депутат Госдумы, временно исполняющая обязанности руководителя приемной «Единой России» Подмосковья Алла Полякова.

Жители Пушкино обеспокоились сроками реконструкции парка. Так, Наталья Кузнецова предположила, что территорию, так любимую местными детьми, откроют только в следующем году.

«Не у всех есть возможность отдыхать летом на даче, на свежем воздухе. Наши дети очень любят это место, некоторым больше негде гулять и играть, а скоро большой праздник — День города», — сказала женщина.

Проблему изучила депутат Госдумы Алла Полякова. Она пригласила жительницу в парк и показала ей степень его готовности. Она рассказала, что на месте оборудуют зоны для прогулок, активного отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий. Но это не все сюрпризы, которые ждут гостей.

«Что особенно важно, теперь в парке будут и аттракционы — об этом просило наше подрастающее поколение. Сейчас идет монтаж площадки. В этом году в парке уже будут работать 13 аттракционов для малышей и подростков, а в следующем появятся ещё пять — для ребят постарше», — рассказала Алла Полякова.

Ранее все работы в парке распределили на 2022 и 2023 годы, но по просьбам жителей сроки скорректировали и теперь он откроет двери для гостей ко Дню города, 27 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства Подмосковья. По ним в регионе преобразят набережные, лесопарки и исторические центры городов.