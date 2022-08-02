Воробьев перечислил программы благоустройства мест отдыха в Подмосковье

Несколько программ благоустройства одновременно идет в Подмосковье. Это касается преображения и лесопарков, и набережных, и исторических центров малых городов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Лето вообще прекрасная пора, а в Подмосковье оно просто великолепное. Тем более лето теплое — природа очаровывает, и все, что касается водоемов, очень востребовано. Огромное количество жителей отдыхают и, конечно, требуют от нас современного подхода», — сказал он.

В этом году программа благоустройства охватила 60 набережных, парков, скверов, площадей, пешеходных зон и лесопарков.

Также у нас большая программа благоустройства парков в лесах. Мы видим, насколько она востребована. Это десятки гектаров леса, которые мы облагораживаем Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что в лесопарковые зоны приглашают малый бизнес, чтобы семьи с детьми могли комфортно себя чувствовать на протяжении всего дня.

«Велосипедные дорожки, самокаты — неотъемлемая часть транспорта каждой семьи, мне кажется. Поэтому стараемся делать преобразования заметными. Плюс каждый год по президентской программе мы благоустраиваем малые исторические города», — отметил губернатор.

Регион участвует во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Лучшие проекты благодаря федеральной поддержке реализовали в Серпухове, Сергиевом Посаде, Зарайске, Звенигороде и не только.

Верея, Кашира, Звенигород — все эти небольшие, но очень дорогие нам, важные нам города мы тоже стараемся сделать симпатичными и комфортными Андрей Воробьев.

В прошлом году в Подмосковье стартовала новая программа «Парки в лесу». Места, где люди раньше отдыхали дикарями, становятся комфортными и ухоженными.