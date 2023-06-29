Подмосковье 29 июня 2023, 13:09 Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Долгопрудном к концу года Фото взято с сайта Министерства благоустройства Московской области

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Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Долгопрудном. Закупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Завершить работы планируют до конца года.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова, парк находится между улицами Академика Лаврентьева и Спортивной. Работы будут проводить в несколько этапов.

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В парке появятся амфитеатр, скейт-парк, фонтан, а также там обустроят современную систему освещения, установят камеры видеонаблюдения и проведут озеленение. Работы будут проводить в рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетов региона и округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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