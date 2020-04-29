Акцию «Бессмертный полк» проведут в Подмосковье в новом формате. Фотографии героев войны вывесят на окнах

Ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет в Подмосковье в новом формате в связи с пандемией. Отменять событие не стали. Фотографии родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, можно разместить на окнах на весь день. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

«Накануне нашего главного государственного праздника у людей, которые пока находятся порознь, как никогда есть потребность в объединении. Ко мне часто обращаются жители с вопросом, а что будет с акцией „Бессмертный полк“ в этом году? Я уверена, что акция обязательно пройдет по улицам Подмосковья, как только закончится этот непростой период. А пока мы все остаемся дома, команда Министерства культуры Московской области совместно с телеканалом „360“ и „Радио 1“ 9 мая организует акцию #бессмертныйполкдома», — рассказала Харламова.

Она отметила, что жителям предлагают разместить фотографии своих родственников в окнах квартир или домов на целый день.

«Эта акция наверняка объединит всю Московскую область, а как только станет возможным, мы с нашими бессмертными героями обязательно пройдем по городам и поселкам Московской области и отпразднуем День Победы вместе», — заключила министр.

Всю подробную информацию о новом формате акции «Бессмертный полк» Елена Харламова расскажет во время онлайн-пресс-конференции. Она пройдет 30 апреля.