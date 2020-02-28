Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов

В Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Московскую область признали лидером в этом вопросе.

Подмосковье разделило первое место с Республикой Башкортостан по количеству побед. Регион отправил на конкурс девять проектов, пять из них одержали победу.

«Московский регион в основном состоит из малых городов. Безусловно, их развитие является одной из важнейших задач», — сказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Подмосковья.

Так, победителями конкурса стали: набережная реки Осетр в Зарайске, набережная Клязьмы в Ногинске, улица Советская в Волоколамске, улица Александра Невского в Егорьевске, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде. Общая сумма грантов, которые выиграли города, составила 314 миллионов рублей.

«Основные принципы проектирования малых городов вытекает именно из размера таких городов и бережного отношения к их истории. При проектировании таких городов важно сохранить их исторический облик и одновременно сделать площади и набережные максимально насыщенным с точки зрения функционала и с сохранением исторической составляющей поселения», — добавил Хайкин.

Как благоустроят города?

Зарайск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

В Зарайске преобразят набережную реки Осетр. Там буквально соединят набережную и город. Построят спуски к воде, пешеходные дорожки, обеспечат все условия для маломобильных групп населения. Не оставят без внимания и пляж.

Волоколамск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

Улица Советская в Волоколамске изначально была главной в городе. Поэтому при благоустройстве учтут ее историю: откроют купеческую пирожковую и торговые ряды, построят скверы. Также установят новые фонари. Своеобразной фишкой благоустройства станет создание интерактива для туристов. Так, для них запустят специальное приложение с дополненной реальностью.

Ногинск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

В Ногинске займутся набережной Клязьмы. Преобразится буквально все. Новая пешеходная дорога свяжет историческую часть города со всеми крупными общественными пространствами. Еще одно важное решение — сквозной проход под мостом. Также укрепят склоны берегов, посадят новые деревья. После этого на Клязьме можно будет проводить самые разные мероприятия: от ярмарок до концертов.

Егорьевск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

Улица Александра Невского получит новый вид в Егорьевске. В прошлом она называлась Широкой. Такой она станет и в наши дни. Для этого улицу расширят, поделят на зоны. Теперь можно будет проводить концерты, ярмарки, фестивали. Планируется, что улица станет пешеходной, для этого изменят движение автомобилей.

Сергиев Посад. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

В Сергиевом Посаде благоустроят бульвар Кузнецова. Бульвар проходит через густонаселенные районы и приводит к Троице-Сергиевой Лавре. Поэтому пешеходную зону расширят, установят новые лавочки и фонари. Также бульвар входит в проект «Дорогами Победы». Подразумевается, что улица станет местом памяти.