    28 февраля 2020, 15:55

    Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов

    Евгения Остапенко

    В Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Московскую область признали лидером в этом вопросе.
    Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов

    Подмосковье разделило первое место с Республикой Башкортостан по количеству побед. Регион отправил на конкурс девять проектов, пять из них одержали победу.

    «Московский регион в основном состоит из малых городов. Безусловно, их развитие является одной из важнейших задач», — сказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Подмосковья.

    Так, победителями конкурса стали: набережная реки Осетр в Зарайске, набережная Клязьмы в Ногинске, улица Советская в Волоколамске, улица Александра Невского в Егорьевске, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде. Общая сумма грантов, которые выиграли города, составила 314 миллионов рублей.

    «Основные принципы проектирования малых городов вытекает именно из размера таких городов и бережного отношения к их истории. При проектировании таких городов важно сохранить их исторический облик и одновременно сделать площади и набережные максимально насыщенным с точки зрения функционала и с сохранением исторической составляющей поселения», — добавил Хайкин.

    Как благоустроят города?

    Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов | Изображение 1
    Зарайск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

    В Зарайске преобразят набережную реки Осетр. Там буквально соединят набережную и город. Построят спуски к воде, пешеходные дорожки, обеспечат все условия для маломобильных групп населения. Не оставят без внимания и пляж.

    Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов | Изображение 2
    Волоколамск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

    Улица Советская в Волоколамске изначально была главной в городе. Поэтому при благоустройстве учтут ее историю: откроют купеческую пирожковую и торговые ряды, построят скверы. Также установят новые фонари. Своеобразной фишкой благоустройства станет создание интерактива для туристов. Так, для них запустят специальное приложение с дополненной реальностью.

    Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов | Изображение 3
    Ногинск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

    В Ногинске займутся набережной Клязьмы. Преобразится буквально все. Новая пешеходная дорога свяжет историческую часть города со всеми крупными общественными пространствами. Еще одно важное решение — сквозной проход под мостом. Также укрепят склоны берегов, посадят новые деревья. После этого на Клязьме можно будет проводить самые разные мероприятия: от ярмарок до концертов.

    Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов | Изображение 4
    Егорьевск. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

    Улица Александра Невского получит новый вид в Егорьевске. В прошлом она называлась Широкой. Такой она станет и в наши дни. Для этого улицу расширят, поделят на зоны. Теперь можно будет проводить концерты, ярмарки, фестивали. Планируется, что улица станет пешеходной, для этого изменят движение автомобилей.

    Подмосковье признали лидером по благоустройству. Лауреатами стали сразу 5 городов | Изображение 5
    Сергиев Посад. Источник фото: Министерство благоустройства Подмосковья

    В Сергиевом Посаде благоустроят бульвар Кузнецова. Бульвар проходит через густонаселенные районы и приводит к Троице-Сергиевой Лавре. Поэтому пешеходную зону расширят, установят новые лавочки и фонари. Также бульвар входит в проект «Дорогами Победы». Подразумевается, что улица станет местом памяти.