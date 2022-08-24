Центральную часть города благоустроят в Дедовске

Центральная часть Дедовска получит новый вид. Город стал победителем конкурса благоустройства и получил грант на реализацию проекта преображения. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Как отметил глава министерства Михаил Хайкин, большинство городов Подмосковья относятся к категории малых. Они каждый год принимают участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, и в этом году победу одержали шесть проектов. Они получили 465 миллионов рублей.

«Всего за время проведения конкурса 33 проекта от Московской области стали победителями, 20 из которых реализованы в полном объеме. Сегодня мы видим, что эти пространства стали главными точками притяжения горожан и пользуются большой популярностью среди населения», — рассказал министр.

Благодаря победе в Дедовске благоустроят часть города между улицами Гагарина и Войкова вблизи Георгиевского сквера. Площадь территории составит 3,8 гектара. Там появится зона отдыха у воды с уникальной световой инсталляцией, лавки и игровая площадка из натуральных материалов.

Центр Дедовска станет уникальным местом притяжения для всех пользователей — людей разных возрастов, ритмов и образов жизни Михаил Хайкин.

Кроме того, проект предполагает размещение в парке «Гучково» спортивной площадки, скейт-парка и столов для игры в настольный теннис. Там появится аллея спортивной славы, новые дорожки и зона для отдыха подростков. Также планируется обустройство зоны для выгула собак. Так, две разрозненные точки притяжения будут объединены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о других городах — победителях конкурса благоустройства. Они также получат гранты на реализацию своих проектов.