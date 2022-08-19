Шесть городов Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса благоустройства

Итоги Шестого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подвели в Тамбове. Среди победителей шесть городов Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Зампред правительства региона Марат Хуснуллин рассказал, что всего на конкурс поступило 280 заявок из 75 регионов.

«Ряд регионов подготовились системно, и от них сразу несколько городов заявилось. Большое количество от Свердловской и Московской областей», — рассказал он.

Проекты благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске и зоны отдыха на берегу реки Коломенки в Коломне получили награды в номинации «Исторические поселения». Еще четыре победителя отметили в номинации «Малый город». Это благоустройство Парка Победы в Краснозаводске, Лесного бульвара в Протвине, центра Дедовска и береговой территории реки Нерская в Куровском. Они получили гранты на общую сумму 465 миллионов рублей.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в конкурсе участвовало 11 проектов Подмосковья.

Это победа не только наших архитекторов, но и всех неравнодушных жителей, которые принимали активное участие в процессе разработки и обсуждения на всех этапах Андрей Воробьев.

Он добавил, что с начала проведения конкурса победителями стали уже 33 проекта области, 20 из них уже полностью реализовали.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что в следующем году призовой фонд запланировали увеличить вдвое — до 20 миллиардов рублей.

«В связи с этим я предлагаю провести в текущем году еще один конкурс, по итогам которого будут определены 80 победителей, и расширить его, допустив к участию в нем города с численностью населения до 200 тысяч человек», — добавил он.

Конкурс проводят в России с 2018 года по поручению президента. В нем могут принять участие города с населением менее 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов, которое проводят в Подмосковье. В этом году в планах — преобразить 60 локаций.