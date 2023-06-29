Подмосковье 29 июня 2023, 13:33 Центральную часть Дедовска благоустроят в 2024 году Фото с сайта Министерства благоустройства Московской области / Конкурентная политика

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Центральную часть города Дедовска благоустроят в Истре. Закупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы планируют завершить в 2024 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова, благоустройство пройдет на территории в районе улицы Гагарина. Там установят скамейки и урны, обустроят скейт-парк, уличное освещение и систему видеонаблюдения.

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Работы проведут по государственной программе Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального бюджета, а также бюджетов Подмосковья и Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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