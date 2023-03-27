27 марта 2023, 11:55
Центр содействия строительству в Подмосковье получил заявки еще по 18 проектам
Центр содействия строительству получил на сопровождение еще 18 коммерческих проектов. Это четыре объекта крупного и 14 — малого бизнеса.
В Ступине построят производство клеев для керамической плитки, в Подольске цех упаковочных материалов, в Лыткарине — технологический комплекс, а в Дмитрове — магазин. Также в Серпухове появится новый склад, а в Сергиевом-Посаде — завод.
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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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