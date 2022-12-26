Подмосковье 26 декабря 2022, 12:30 Центр сбора помощи для всех нуждающихся открылся в Воскресенске

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Жительницы Воскресенска Олеся Соломонова и Ирина Атаманова организовали сбор помощи нуждающимся округа. Туда могут обратиться все, кому необходима поддержка, без предоставления документов.

«Центр здесь мы открыли совсем недавно, но помогаем людям уже долгое время. Как говорится, кто, если не мы? У нас в городе действительно много жителей, которым необходима такая помощь», — поделилась Олеся.

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За помощью обращаются многодетные мамы, пенсионеры и одинокие люди. Они приходят в центр и берут нужные вещи бесплатно. Женщины планируют проводить в организации мастер-классы для детей и организовывать доставку для нуждающихся из отдаленных территорий.

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Желающие могут принести в центр «Моя семья» одежду, обувь, игрушки, книги, средства личной гигиены и продукты. Он находится на улице Пионерской, дом 4.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о системе поддержки семей мобилизованных в Подмосковье. Для них в каждом городе региона организовали специальные центры.