Подмосковье 22 декабря 2022, 16:26 Воробьев рассказал о системе поддержки семей мобилизованных в Подмосковье Воробьев: в Подмосковье продолжают работать центры поддержки семей мобилизованных Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Для поддержки семей жителей Подмосковья, которых призвали в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, в каждом городе региона организовали специальные центры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24». В их работе принимают участие волонтеры и главы городских округов.

«Помогаем в каждом городе. У нас есть центры [поддержки семей мобилизованных], где работают волонтеры и главы городских округов. И мы еженедельно посещаем семьи, посещаем ребят, которые в госпитали попали», — рассказал губернатор.

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Воробьев подчеркнул, что задача в том, чтобы сделать это постоянной работой, а не оказывать поддержку эпизодически.

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«Потому что не совсем правильно будет, когда мы в сентябре друг другу оказывали внимание, помогали, а в декабре вдруг это стало неважным», — пояснил он.

Губернатор отметил, что во время проведения СВО перед регионом стоит задача решать самые разные вопросы — у каждой семьи возникают свои проблемы и запросы.

«Кому-то нужно устроиться на работу, кто-то хочет поехать отдыхать, кому-то нужен протез или дополнительная медицинская помощь. Это невозможно прописать ни в законе, ни в указе, ни в регламенте. Эта помощь может идти только от сердца», — подчеркнул губернатор.

Именно поэтому важно, чтобы центры поддержки семей мобилизованных продолжали работать в каждом городе.

«Мы знаем всех военнослужащих, всех детей и в школах, и в городах, где они живут. Мы устраиваем мероприятия и стараемся быть постоянно на связи», — добавил он.

По словам Воробьева, могут возникать самые разные жизненные ситуации, которые нужно помогать разрешать, пока близкие семей находятся на передовой.