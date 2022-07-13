Центр развития конного спорта России откроют в Черноголовке

Еще один комплекс для развития конного спорта построят в Черноголовке на базе КСК «Ивановское». Он создаст 127 рабочих мест для жителей округа. Строительство будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству.

До 15 спортсменов смогут соревноваться в крытом манеже одновременно, а на трибунах разместятся до 500 человек. Для разминки предусмотрен предманежник, а сам комплекс будет работать круглый год. Площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров, а высота — 15,5 метра. Застройщик «Ивент Продакшен» отметил, что при проектировании учли все регламенты федерации конного спорта, что позволит проводить турниры на самом высоком уровне.

В проект инвестировали около 117 миллионов рублей. Строительство завершат в четвертом квартале 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье этим летом. Это велогонки, детские хоккейные соревнования и шахматные турниры.