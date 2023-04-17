Подмосковье 17 апреля 2023, 17:01 Центр международного уровня для тренировок по гребному слалому построят в Подмосковье

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База международного уровня для тренировок по гребному слалому появится в Подмосковье в 2023 году. Ее построят в Сергиевом Посаде.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, площадь объекта составит свыше 11 тысяч квадратных метров. Это спортивный бассейн, длинный соревновательный канал, финишный водоем, подъемник для лодок, насосная станция, очистные сооружения и другие постройки. Трибуны смогут вмесить 2150 человек. На территории также разместят административное здание и спорткомплекс.

База будет подходить для международных соревнований, а препятствия можно будет перемещать, чтобы создавать разные условия для спортсменов. Там будет тренироваться российская сборная по гребному слалому. Канал станет третьи в России и вторым в Подмосковье.

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