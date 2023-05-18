18 мая 2023, 13:34
Тротуар построили на улице Ленина в Истре по просьбам жителей
Тротуар построили на улице Ленина в Истре по просьбам жителей. Дорога ведет к железнодорожной станции.
Как рассказали в Минтрансе, работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Они стартовали в ноябре прошлого года и завершились этой весной.
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«В рамках переустройства тротуара выполнили работы по установке нового бордюрного камня, укладке новой плитки и обустройству перильного ограждения», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.
Также на пешеходном переходе на пересечении улицы Ленина и Юбилейного проезда в прошлом сентябре установили новый светофор с кнопкой. Благодаря этим работам проход к станции Истра, детскому саду, школе, кинотеатру и другим объектам стал безопаснее для 15 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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