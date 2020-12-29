Новую школу на 154 места построили в Луховицах

«В новом корпусе смогут обучаться 154 ученика. Помимо учебных кабинетов, в новом здании школы предусмотрены актовый и спортивный залы, а также пищеблок со столовой», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый объект возвели в рамках нацпроекта «Современная школа» за счет средств бюджета. Площадь здания составляет более 5,8 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории обустроены игровая, спортивная зоны, а также места для отдыха. В рамках проекта выполнено озеленение и благоустройство прилегающей территории. Также проектом учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Всего в Московской области в 2020 году открылось более 30 новых школ. Они были построены в рамках нацпроекта «Образование».