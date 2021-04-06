Три исправительных центра откроют при предприятиях Подмосковья в 2021 году

Три исправительных центра появятся при предприятиях Подмосковья во втором квартале 2021 года. Их разместят в общежитиях, расположенных на этих территориях. Там будут жить и трудиться осужденные к принудительным работам.

Один из таких участков откроют в Одинцове. Он появится при предприятии по пошиву одежды и других изделий. Остальные исправительные центры будут работать в Истре и Дмитрове — их разместят на сельскохозяйственных предприятиях.

Позже еще три УФИЦ появятся в Коломне, Луховицах, Ступине. Об этом рассказал начальник УФСИН России по Подмосковью Александр Ветров.

Видна заинтересованность в трудоустройстве осужденных со стороны бизнес-сообщества. И мы делаем все возможное, чтобы они смогли отбывать наказание рядом с домом и своими родными Александр Ветров.

Уголовное наказание в виде принудительных работ применяют как альтернативу лишению свободы за преступления средней и небольшой тяжести.

Также принудительные работы могут назначать осужденным в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкую форму наказания. Это добавил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

«В нашем регионе существует нехватка сотрудников в сельском хозяйстве, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Открытие подразделений при предприятиях, где осужденные к принудительным работам смогли бы и жить, и трудиться, станет положительным опытом совместного сотрудничества», — сказал он.

Необходимую информацию о трудоустройстве можно узнать на сайте УФСИН России по Московской области.