Осужденных к принудительным работам будут устраивать на предприятия Подмосковья

Осужденных к принудительным работам планируют устраивать на предприятия Московской области. Взаимодействие с предпринимателями обсудили на рабочем совещании в правительстве региона.

В заседании с представителями правительства региона приняли участие крупнейшие застройщики и руководящий состав коммерческих организаций, заинтересованных в трудовых ресурсах.

Для отбывания наказания осужденных к принудительным работам создаются специальные исправительные центры. Они отличаются тем, что люди не оторваны от общества и семьи, но при этом отбывают наказание, назначенное им судом, под контролем сотрудников УИС.

Первый заместитель начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Андрей Кудрявцев рассказал, что сейчас в России раюотают 108 исправительных центров. Один такой открыли и в Кашире.

«Сейчас более 7,5 тысячи граждан Московской области, у которых наступил срок возможного обращения в суд, о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Если места будут в Подмосковье, то мы будем их размещать в родном регионе, а если нет, то придется обращаться в другие регионы», — отметил Кудрявцев.

В Подмосковье отмечают нехватку сотрудников в сельском хозяйстве, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. На совещании акцентировали внимание на том, что содействие бизнесменов в создании рабочих мест станет положительным опытом совместного сотрудничества.

«Наша задача — обеспечить жителей работой, дать им возможность зарабатывать, погашать ущерб, который они в силу обстоятельств принесли. Это реальная возможность для людей вернуться к нормальной жизни», — отметил Роман Каратаев, заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский заявил, что скоро разработают рабочую карту по привлечению осужденных к работе на комплексах по переработке отходов и других сферах ЖКХ. Для этого нужно, чтобы предприниматели прислали заявки.