Устроенный быт, работа и отпуск. Как живут осужденные в исправительном центре в Кашире

Первый в Подмосковье исправительный центр для осужденных к принудительным работам открылся в Кашире летом 2020 года. Всего в России работает 95 таких учреждений. Почему эти учреждения пользуются популярности у заключенных?

Источник фото: телеканал «360»

Все исправительные центры в России сейчас заполнены. Более семи тысяч осужденных подали ходатайства о переводе в эти учреждения. Востребованность центров у осужденных легко объяснить — условия там намного лучше, чем в колониях.

Исправительные центры с виду похожи на общежитие или училище. В них содержатся осужденные к принудительным работам за нетяжкие преступления — коррупция, мошенничество. Сюда же попадают те, кого перевели за примерное поведение из исправительных колоний.

Первый подмосковный исправительный центр расположился в городском поселении Ожерелье городского округа Кашира. Здесь люди чувствуют, что живут, в то время как в колонии — отбывают срок.

Источник фото: телеканал «360»

Обитают осужденные в спальных расположениях — это комнаты на 10 человек. Для каждого — железная кровать, матрас, одеяло, подушка, шкаф для одежды и тумбочка для личных вещей.

С режимом в исправительном центре строго. Подъем в шесть утра, завтрак — в семь, дальше осужденные едут на работу. Только вечером им дают время на занятия по интересам.

Здесь есть и тренажерный зал. Правда, инвентарь совсем старый, но те, кто живет в центре, и этому рады.

Осужденный к принудительным работам Данил Егоров попал в исправительный центр в Кашире после двух лет колонии. Он рассказал, что различия между двумя учреждениями очень весомые.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, есть контраст: сизо, потом колония и здесь. Главное преимущество здесь, что я могу находиться в обществе людей нормальных. То, что я могу видеться со своими родственниками в выходные дни. С семьей своей», — поделился Егоров.

Помимо того, что осужденные могут здесь ходить на работу и получать какие-то деньги, им еще положены 18 дней в году почти полноценной свободы.

В здании исправительного центра есть столовая. Тут у каждого свой шкафчик с продуктами, своя полка в холодильнике. И даже посуда у каждого своя. На кухне можно приготовить любимую еду. В столовой стоят газовые плиты, есть большая оборудованная кухня.

Источник фото: телеканал «360»

Готовят в центре все сами, стирают тоже. В ванных комнатах есть несколько стиральных машин, душевых кабин. В общем, это и правда больше похоже на общежитие, чем на тюрьму. Кстати, как в любом общежитии, здесь живут не только мужчины, но и женщины. Правда соотношение 98 к 10. Женщин к принудительным работам приговаривают редко.

«Для женщин предусмотрены более мягкие условия, у них пружинные матрасы. А в комнатах меньше человек. Мы стараемся для них создать более комфортные условия», — отметила Лидия Скворцова, заместитель начальника отдела по организации исполнения наказаний.

Источник фото: телеканал «360»

Неудивительно, что на исправительные центры у осужденных такой спрос. В Подмосковье пока есть один такой, но их количество будет расти. И служба исполнения наказаний готова сотрудничать с бизнесом. И предпринимателям удобно — штат укомплектован заинтересованными в работе людьми. И осужденным проще — предприятие рядом с центром проживания.

Почти 30 осужденных из подмосковного центра приняли на работу на завод «Гофрон». Там занимаются производством картона и любой гофрокартонной упаковки. На сегодняшний день это самое крупное предприятие, которое принимает на работу осужденных.

Источник фото: телеканал «360»

Данил Егоров был первым из осужденных, кто пришел на «Гофрон». Он оказался в тестовой партии работников от исправительного центра. По словам начальства, эти люди очень отличаются от обычных сотрудников.

«Не было ни одного случая, чтобы кто-то нарушил трудовую дисциплину или трудовой распорядок дня. Потому что ребята действительно заинтересованы в том, чтобы хорошо отработать, закончить свой срок и тем самым исправиться», — рассказал Алексей Белодворцев, начальник департамента управления кадрами ПАО «Гафрон».