Подмосковье 30 мая 2023, 11:03 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 30 и 31 мая Комитет лесного хозяйства Московской области

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Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 30 и 31 мая. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 29 мая в Клину. Огонь затронул площадь 0,4 гектара. Его смогли потушить в день обнаружения.

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30 и 31 мая на территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах угроза снизится до первого и второго класса.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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