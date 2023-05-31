31 мая 2023, 13:23
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 31 мая по 2 июня
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 31 мая по 2 июня. В эти дни в регионе ожидать переменная облачность, а воздух прогреется до 20 градусов.
За 30 мая в Подмосковье произошел один лесной пожар. Огонь затронул площадь 0,03 гектара. Возгорания ликвидировали в день обнаружения.
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На большей территории Подмосковья с 31 мая по 2 июня ожидают третий класс пожарной опасности. Местами риски снизятся до второго класса
Жителям напомнили, что при обнаружении огня в лесу, необходимо позвонить по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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