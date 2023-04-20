Подмосковье 20 апреля 2023, 16:38 Тренировка по устранению ЧС на плотинах прошла в Воскресенске МОС АВС

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Сотрудники аварийно-восстановительной службы Подмосковья провели тренировку по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на плотинах в Воскресенске.

Плотины в деревнях Силино и Пушкино перешли в управление МОС АВС в прошлом году и стали местом проведения тренировок. Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, опасность может составить подъем воды и перелив через гребень плотин, а также образование прорыва. Это можно случиться из-за ливней и паводков.

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Сценарий оперативного устранения чрезвычайных ситуаций отработали во время тренировки. В ней участвовали 10 работников службы и две машины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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