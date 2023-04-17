17 апреля 2023, 20:33
Андрей Воробьев раскрыл детали модернизации ЖКХ в Подмосковье
Глава Подмосковья Воробьев раскрыл детали масштабной программы модернизации ЖКХ в регионе
В Подмосковье стартует масштабная модернизация системы ЖКХ. В регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.
«Модернизация ЖКХ — важная тема для Подмосковья. Не секрет, что этой зимой во многих округах вопрос тепла был в топе проблем. Ситуацию надо менять кардинально», — написал он.
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Программа модернизации уникальна и по затратам, и количеству объектов. До 2028 года власти Подмосковья планируют заменить более 1223 километров сетей, на это выделят порядка 320 миллиардов рублей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет, отметил Воробьев.
Улучшения почувствуют более трех миллионов жителей Подмосковья.
В этом году больше всего инвестиций на обновление ЖКХ выделят Клину, Сергиевому Посаду, Кашире и Воскресенску. По количеству объектов, которые отремонтируют в 2023-м, лидируют Коломна, Красногорск и Одинцово.
Ранее стало известно, что к концу года в Химках модернизируют около 140 километров тепловых сетей. Об этом губернатору рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
ЖКХ
Андрей Воробьев
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