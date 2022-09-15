Тренировка по баскетболу с заслуженным тренером России прошла в Солнечногорске | 360°

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Тренировка по баскетболу с заслуженным тренером России прошла в Солнечногорске

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Воспитанники спортивной школы № 1 в Солнечногорске посетили тренировку с заслуженным тренером России Дмитрием Шакулиным. Встреча прошла по федеральному проекту «Наставник».

Дмитрий Шакулин — призер международных турниров, член команд «Динамо», «ЦСКА» и сборной России — поделился опытом с юными баскетболистами Солнечнгорска. Он поделился секретами игры и рассказал о своем спортивном пути.

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«Здесь, конечно, для ребят, может быть, даже для тренера будет немножко сложновато, потому что это совсем профессиональная вещь, как высшая математика, скажем, в баскетболе. Но тот, кто знает, к чему стремиться, тот и будет это делать», — поделился Шакулин.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на новом стадионе в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают около 25 тысяч человек.

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