Подмосковье 24 мая 2023, 13:24 Тренажеры и футбольное поле появятся в парке «Пехорка-лес» в Балашихе к августу министерство благоустройства

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Спортивная зона появится в парке «Пехорка-лес» в Балашихе. Тренажеры, футбольное поле и трибуны установят там к августу.

Как рассказали в Минблагоустройства, спортивная площадка станет новой зоной отдыха, где разместят тренажеры и футбольное поле с трибунами и беговой дорожкой. Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что ее планируют построить к августу.

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«„Пехорка-лес“ — продолжение излюбленного балашихинцами парка культуры и отдыха „Пехорка“. К благоустройству территории Горенского лесничества мы начали в прошлом году. В этом — создаем здесь одну из шести функциональных зон, которые обустраиваем в парках», — отметил он.

Новые функциональные зоны в этом году появятся в шести парках Подмосковья. Это игровые зоны для детей в Ногинске и Мытищах, спортивные в Балашихе и Наро-Фоминске, а также скейт-парки в Сергиевом Посаде и Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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