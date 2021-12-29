Подарки к Новому году. Трех победителей фотоконкурса о социальной газификации наградили в Подмосковье

С тех пор как в Подмосковье стартовал президентский проект «Социальная газификация», во многие деревни и села пришли большие перемены. Голубое топливо получили почти 37 тысяч человек. А чтобы они смогли делиться эмоциями, еще осенью запустили фотоконкурс. Накануне Нового года наградили трех победителей.

Источник фото: телеканал «360»

Закончился конкурс «Социальная газификация в объективе», и в преддверии праздника стали известны победители. Жители выкладывали в социальные сети свои фотографии, связанные с проектом.

У кого-то получилось подловить рабочих с необычных ракурсов, кто-то запечатлел кошек на фоне строительной техники. Иными словами, полная свобода творчества.

Первым победителем оказался Михаил Заковалов. Он выиграл снегоуборочную машину и поделился в эфире «360», что совсем не ожидал этого. О конкурсе узнал в Instagram «Мособлгаза».

Михаил — житель деревни Савельево в Дмитровском округе, и туда уже пришел газ по президентскому проекту.

Хотелось бы выразить благодарность, ведь от заключения комплексного договора до пуска газа прошло 2,5 месяца. И было очень удобно, куратор всегда на связи. Всегда подсказывал, какой договор, какие правки Михаил Заковалов.

Еще один победитель — Юлия Туркина. Ей вручили в подарок большой телевизор. О конкурсе женщина узнала в Instagram, а живет она в Зарайском округе.

Источник фото: телеканал «360»

«Сначала не поверили, когда выиграли. Позвонили, рассказали, что победили», — призналась Юлия.

А последний — третий — победитель пока что не смог выйти на связь с организаторами конкурса, но они надеются это вскоре исправить.

«Мы знаем, к сожалению, только его ник. Рискну предположить, что зовут его Михаил Алексеевич. Если вы смотрите сейчас наш эфир или увидите его в соцсетях, прочитаете об этом в СМИ, то, пожалуйста, свяжитесь с нами в социальных сетях „Мособлгаза“. Ваш приз вас дождется», — отметили в эфире «360».

Сначала жюри выбрало 50 лучших фотографий от участников, а затем с помощью генератора случайных чисел определило трех победителей.