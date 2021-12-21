Глава «Мособлгаза» пообещал отпраздновать Новый год после завершения работ по «Социальной газификации»

Газовики Московской области уйдут на новогодние праздники только после того, как выполнят все работы по «Социальной газификации», запланированные на этот год. Об этом на брифинге «360» заявил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что пока у него самого и его подчиненных никакого предпраздничного настроения нет. В данный момент работа по прокладке труб ведется в более чем 100 населенных пунктах Московской области.

«Праздновать Новый год мы будем только тогда, когда выполним на 100% задачу. Сейчас в более чем в 100 населенных пунктах ведутся работы, чтобы под Новый год газ пришел ко всем жителям, которым мы обещали его в этом году», — подчеркнул Игорь Баранов.

Глава «Мособлгаза» отметил, что быстро провести плановые работы по подключению подмосковных домов к газу удалось благодаря поддержке губернатора Подмосковья и областному правительству. Все, что раньше требовалось долго согласовывать, сейчас прорабатывается очень оперативно.

«Все вопросы, которые необходимо решать, мы разбираем отдельно на региональном штабе, который проводит вице-губернатор Евгений Хромушин. С заседания мы уходим уже с готовыми решениями. Ни один вопрос не остается без внимания», — отметил Игорь Баранов.

Всего до конца этого года газопроводы протянут к участкам 1113 сел и деревень Московской области. А начиная с января работы по «Социальной газификации» начнутся усиленными темпами, чтобы обеспечить подключение к газу трех тысяч населенных пунктов.

Игорь Баранов отметил, что сейчас работами занимаются более 1700 человек. Это сотрудники «Мособлгаза» и подрядных организаций. Объем необходимых работ достаточно большой, но ресурсов хватает и все идет по графику.