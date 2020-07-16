Травмирование животных при отлове и в приютах обернется штрафами от 10 до 50 тысяч в Подмосковье

Штрафы от десяти до 50 тысяч установят в Подмосковье за нанесение животным травм при отлове или в приюте. Изменения в КоАП региона приняли на 123-м заседании в Мособлдуме. Важность шага отметил ее председатель Игорь Брынцалов.

По его словам, «крайне актуально закрепить в областном КоАПе ответственность для тех, кто не соблюдает нормы». Он отметил, что вопрос значим на региональном и федеральном уровнях.

О необходимости защиты прав животных неоднократно говорил президент России. Важность подчеркнута и закреплением в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с ними Игорь Брынцалов.

В областном Минсельхозпроде установлен порядок организации работы приютов и нормы обращения с животными без хозяина. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Разин.

Согласно федеральному закону, не имеющие хозяина животные подлежат отлову, доставке в приют и возврату на прежнее место обитания. При этом категорически запрещено «наносить увечья, травмы и допускать их гибель».

За нарушения в КоАП устанавливаются штрафы:

• должностным лицам — от десяти до 15 тысяч рублей;

• индивидуальным предпринимателям— от десяти до 20 тысяч рублей;

• юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

А в Подмосковье, по словам председателя Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергея Керселяна, насчитывается более 30 тысяч животных, у которых нет хозяина.

В приютах требуется обустройство ветеринарного пункта, выгул, кормление и уход за животными.

За несоблюдение правил устанавливаются штрафы:

• должностным лицам — от десяти до 15 тысяч рублей;

• индивидуальным предпринимателям — от десяти до 20 тысяч рублей;

• юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

Всего в Подмосковье 32 приюта. Из них один муниципальный, а остальные — частные.