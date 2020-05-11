Волонтеры спасли 12 собак из нелегального приюта в Подмосковье

Подмосковные волонтеры спасли от смерти 12 собак. Животных держали в нелегальном приюте, где погибло уже не одно животное. Теперь за состоянием хвостатых следят неравнодушные жители, надеющиеся на наказание владельца приюта.

Дачники из садового товарищества Ромашка, расположенного рядом с Ногинском, почувствовали сильный трупный запах с наступлением весны. Жители отправились на участок, где была «черная» передержка — нелегальный приют, куда за деньги можно сдать на временное содержание собаку.

«Как зашли, валялся труп собаки один. Мы увидели в одном из вольеров, третьем по-моему, труп собаки, а в глубине этого вольера сидела еще одна живая собака», — рассказал корреспонденту «360» дачник Григорий Рязанцев.

В итоге волонтеры забрали 12 выживших собак, а сотрудники полиции составили протокол. Как выяснилось, раньше хозяйка приюта Ольга Пищулина была на хорошем счету у волонтеров. Она держала приют в течение семи лет и брала по четыре-пять тысяч в месяц за передержку одной собаки. Начиная с зимы владелица стала появляться редко, а волонтерам отказывалась показывать хвостатых.

«У меня есть переписка, где она говорит, что собаки вывезены в Новгородскую область <…> То, что я увидела, повергло меня в шок. Я хочу, чтобы этот человек был наказан по закону», — поделилась волонтер Ольга Гуськова.

После визита полиции хозяева участка постарались убрать все, что осталось от животных. Соседям же Ольга начала писать, что найденные на участке кости — куриные. Сейчас спасенные животные проходят лечение и набираются сил, а сотрудники полиции проводят проверку.